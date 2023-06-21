Невідомі підірвали залізницю в районі Феодосії

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Уночі невідомі підірвали залізничне полотно в районі Феодосії. Окупаційна влада Криму заявила про пошкодження залізниці — рух поїздів тимчасово зупинили.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов.

Його радник Олег Крючков додав, що «у звʼязку з пошкодженням полотна скасовано дві ранкові електрички. Пасажирів зі станцій Феодосія та Владиславівка відправлять автобусами».

Про причини пошкодження залізничного полотна окупанти не розповідають, але місцеві кажуть, що чули вибух.

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