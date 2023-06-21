Повітряні сили: ППО вночі збила шість дронів. Усі вони були на Хмельниччині

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Уночі 21 червня сили протиповітряної оборони збили в повітряному просторі Хмельницької області шість іранських ударних дронів Shahed-136/131. Вони летіли з північного напрямку.

Про це повідомили Повітряні сили.

Також українські захисники за минулу добу ліквідували чотири розвідувальні безпілотники різних типів.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Протягом доби авіація Повітряних сил здійснила десятки вильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах російських військ.