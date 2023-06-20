ОВА: Росіяни планують вивезти з Луганщини ще 750 дітей

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Російські окупанти комплектують групи для вивезення ще 750 дітей з Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі телемарафону.

За його словами, у 70% школярів на окупованій території Луганщини російські лікарі знайшли «патології», аби відправити їх на лікування до росії. Окупанти загрожують не допустити дітей до навчання у разі відмови.

Лисогор додав, що у Станиці Луганській росіяни змушують виїжджати дітей разом із матерями. Він також нагадав, що у червні зі Старобільського району уже вивезли 150 дітей нібито на оздоровлення до росії. Інформації про їхнє повернення не було.