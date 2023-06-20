МЗС спростувало інформацію про затримання українського дипломата у Швейцарії
- Автори:
- Анна Холоднова, Оксана Коваленко
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Flickr / 波記338 Leung
Міністерство закордонних справ України спростувало інформацію медіа про затримання українського дипломата у Швейцарії.
Низка медіа повідомляла, що у Швейцарії при спробі проведення фінансових операцій по депозитних рахунках колишнього Credit Suisse затримали громадянина України, який нібито має дипломатичний статус.
Пресслужба МЗС у коментарі «Бабелю» повідомила, що всі українські дипломати, які працюють у Швейцарії, на місці і штатно виконують свої обовʼязки. На звернення української сторони швейцарська федеральна поліція відповіла, що їй взагалі не відомо про будь-які затримання українських громадян.
- 20 лютого 2022 року Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OOCRP) спільно з 46 ЗМІ з 39 країн опублікував розслідування про клієнтів найбільшого швейцарського банку Credit Suisse, серед яких є й українці. Журналісти отримали дані про 18 тисяч рахунків, на яких зберігаються активи на суму понад $100 мільярдів.