У Румунії колишнього кікбоксера Ендрю Тейта та його брата звинувачують у торгівлі людьми та зґвалтуваннях

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CNN

Колишньому кікбоксеру Ендрю Тейту, його брату Трістану та двом громадянкам Румунії 20 червня висунули звинувачення у торгівлі людьми, зґвалтуванні та створенні злочинної групи.

Про це пише CNN.

Наразі брати Тейт і ще дві підозрювані жінки перебувають під домашнім арештом. Вони заперечують звинувачення.

Брати Тейт постануть перед судом Бухаресту в середу вранці об 11:00 за місцевим часом. Суд обговорить їхній запобіжний захід і призначить дату судового розгляду.

Згідно з румунським законодавством, справу передадуть до палати попереднього розгляду справи. Суддя має 60 днів для перевірки матеріалів справи для забезпечення законності.

Команда юристів братів Тейт заявила, що «скористається можливістю поборотися в суді та представити аргументи та докази».