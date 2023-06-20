Росіяни знову обстріляли Херсон. Загинув рятувальник, перед цим — 27-річний чоловік

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Росія вдень 20 червня знову обстріляла Херсон, під вогнем опинились рятувальники, які розчищали мул, один із них загинув.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ще восьмеро рятувальників постраждали.

Перед цим росіяни обстріляли житлові квартали Херсону — загинув 27-річний чоловік. Під вогнем були будинки, дитсадок, освітній заклад, СТО, а також бригада швидкої, яка їхала на допомогу людям. Медики не постраждали.

Росіяни Херсон обстрілюють майже щоденно. Наприклад, 16 червня через це 23 людини дістали поранення, серед постраждалих — три дитини.