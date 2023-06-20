Новини

СБУ викрила нові схеми втечі військовозобовʼязаних за кордон у пʼяти областях України

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Служба безпеки України

Служба безпеки заблокувала схеми нелегального виїзду чоловіків призовного віку за кордон і затримала організаторів махінацій.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Ділки пропонували військовозобовʼязаним виїхати за межі України на підставі фіктивних меддовідок, а також перетинати кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Це коштувало від $6 000 до $9 000.

Наразі тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) і ст. 369-2 (зловживання впливом). Зловмисникам загрожує до 9 років вʼязниці.