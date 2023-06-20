Угорщина заперечує свою причетність до вивезення українських полонених з рф

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Міністерство закордонних справ і торгівлі Угорщини

Офіційний Будапешт непричетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.

Про це заявив угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто під час виступу в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

«Щодо 11 військовополонених, то я гадаю, хороша новина в тому, що вони вільні», — сказав він, відповідаючи на запитання члена української делегації Юрія Камельчука. При цьому Сіярто додав, що передача українських полонених угорській стороні відбулася внаслідок «дискусій між церквою та релігійними організаціями».

«Держава Угорщина абсолютно не долучена», — заявив міністр.

Він переконує, що українці «вільні у своєму пересуванні в Угорщині і можуть робити те, що хочуть».

«І якщо вони захочуть вийти на звʼязок з українською владою, то вони вільні це зробити, я можу вам це гарантувати», — сказав міністр.

У Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.

«Щодо Угорщини, то її влада має пояснити деталі та свою участь у звільненні українських громадян, які утримуються росією як військовополонені, а також комунікацію Угорщини з цього питання з українською владою», — сказав у коментарі виданню Delfi речник Європейської комісії з питань зовнішньої політики Петер Стано.

У міністерстві закордонних справ України кажуть, що дипломатам досі не вдалося встановити прямий контакт із українськими військовополоненими, а повідомлення угорської влади про нібито їхній вільний статус не відповідають дійсності.

Речник уряду Угорщини Ковач в коментарі CNN додав, що полонених звільнили «після співпраці між Російською православною церквою та Угорською благодійною службою Мальтійського ордену».

Ковач каже, що військові поїхали до Угорщини за власним бажанням: більшість з них також мали угорське громадянство, а решта «отримали статус біженця в Угорщині».