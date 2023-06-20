Bloomberg: ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на $55 мільярдів

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Reuters / «Бабель»

Європейський Союз готовий запропонувати Україні пакет фінансової допомоги на суму близько $55 мільярдів. Така пропозиція Єврокомісії може допомогти фінансувати поточні видатки українського уряду й оплачувати термінові потреби у відновленні.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що про пакет допомоги оголосять 20 червня перед конференцією в Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити Україну.

Джерела видання на умовах анонімності розповіли, що Європейська комісія запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, щоб уникнути обтяжливих інструментів відновлення.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, цей фінансуватиметься за рахунок внесків держав-членів ЄС, а не запозичень на ринках. Водночас Євросоюз очікує на допомогу і приватного сектора, й інших донорів.