Окупанти вночі масовано атакували Україну безпілотниками й ракетами. Відпрацювала ППО, але є влучання

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Вночі 20 червня російські окупанти атакували Україну безпілотниками й ракетами. На Київщині відпрацювала протиповітряна оборона, а у Львові є влучання.

У повітряному просторі Києва ППО збила близько два десятки безпілотників Shahed, які летіли хвилями і з різних напрямків, пише Київська міська військова адміністрація.

У Львові, попередньо, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, але люди не постраждали, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, загалом в Україні сили ППО знищили 28 іранських ударних дронів Shahed із 30 запущених. Разом з цим росіяни запустили ще сім ракет С-300 по Запоріжжю та околицях.