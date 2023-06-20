Окупанти вночі масовано атакували Україну безпілотниками й ракетами. Відпрацювала ППО, але є влучання
- Автор:
- Ліза Бровко
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Вночі 20 червня російські окупанти атакували Україну безпілотниками й ракетами. На Київщині відпрацювала протиповітряна оборона, а у Львові є влучання.
У повітряному просторі Києва ППО збила близько два десятки безпілотників Shahed, які летіли хвилями і з різних напрямків, пише Київська міська військова адміністрація.
У Львові, попередньо, є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа, але люди не постраждали, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, загалом в Україні сили ППО знищили 28 іранських ударних дронів Shahed із 30 запущених. Разом з цим росіяни запустили ще сім ракет С-300 по Запоріжжю та околицях.
- 19 червня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що найближчими днями росіяни отримають нову поставку іранських дронів і можуть посилити атаки на Україну.
- Минулої ночі сили ППО знищили всі російські цілі під час нічної атаки на Україну — це чотири крилаті ракети «Калібр» та чотири ударні дрони іранського виробництва Shahed.