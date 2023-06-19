Конституційний суд Молдови визнав неконституційною проросійську партію «Шор»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Конституційний суд Молдови визнав неконституційною партію «Шор», оскільки вона вдавалася до підкупу протестувальників для дестабілізації ситуації в країні.
Про це повідомляє Newsmaker.
Згідно з висновком суду політсила діяла всупереч принципам верховенства права і поставила під загрозу суверенітет і незалежність Молдови.
- Уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність за четвертим пунктом 41 статті конституції, яка визначає, що партії та громадсько-політичні об’єднання, діяльність яких спрямована «проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності» є неконституційними.
- Представники уряду наполягали, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з росією з метою дестабілізації ситуації в Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор у санкційному списку США та фігурант справи про «крадіжку мільярда».