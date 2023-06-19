Вкладники збанкрутілих банків зможуть повернути кошти через «Дію». Мінцифри розробляє послугу
- Автор:
- Софія Телішевська
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Міністерство оборони України
Мінцифри та Фонд гарантування вкладів фізосіб підписали меморандум, який, зокрема, дозволить повертати кошти збанкрутілих банків через «Дію».
Про це заявив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«У застосунку можна буде подати заяву про відшкодування грошей, перевірити суму виплати, обрати наявний або відкрити новий рахунок «єПідтримка» в банках-агентах Фонду. Далі на цей рахунок надійдуть кошти», — зазначив він.
За його словами, наразі українцям потрібно відшкодувати близько 3,2 млрд грн, а це — 1,4 млн рахунків.
«Послуга в «Дії» допоможе сотням тисяч людей повернути свої гроші без походів до банків», — пояснив міністр.
Як пояснили в Мінцифри, з новою послугою вкладники зможуть:
- подати заяву про відшкодування коштів у «Дії»;
- перевірити, яку суму їм мають виплатити;
- обрати наявний або відкрити новий рахунок «єПідтримка» в одному з банків-агентів Фонду для зарахування коштів.
У Мінцифри радять стежити за оновленнями, щоб не пропустити запуск послуги.