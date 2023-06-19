Держсекретар США зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном в останній день свого візиту до Китаю

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Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Китаю зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном у понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє AP із посиланням на Державний департамент.

Інформація про зустріч Блінкена і Сі Цзіньпіна раніше зʼявлялася в ЗМІ, але офіційно її підтвердили за годину до початку переговорів, які вважаються ключовими для успіху візиту Блінкена.

Як зазначає агентство, відмова глави Китаю від зустрічі стала б серйозною перешкодою для відновлення та підтримки зв’язків на найвищому рівні.

Зустріч із Сі відбудеться в останній день візиту Блінкена до Китаю. Основне завдання зустрічі — розморозити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.

Блінкен — найбільш високопоставлений американський чиновник, який приїхав до Китаю з візитом після вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.