В Авдіївці на Донеччині знайшли трьох дітей. Їх планують евакуювати

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Очільник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив, що в місті залишаються троє дітей.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За словами Барабаша, 16 червня в Авдіївці знайшли шестирічну дівчинку, яка два місяці тому мала евакуюватися до Дніпропетровської області разом із матірʼю. Наступного дня в місті виявили ще одну дитину. Станом на 18 червня адміністрація має інформацію про третю дитину, яка залишається в Авдіївці під постійними обстрілами. Усіх їх планують евакуювати.

Віталій Барабаш також зазначив, що в місті залишаються 1 728 цивільних, серед них до 10% — молодь.