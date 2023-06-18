На півдні Німеччини знайшли стародавній бронзовий меч. Йому близько трьох тисяч років

Новини

На півдні Німеччини археологи знайшли бронзовий меч віком понад три тисячі років. За словами чиновників, артефакт настільки добре зберігся, що «досі блищить».

Про це пише The Guardian.

Державний офіс Баварії зі збереження історичних пам’яток повідомив, що меч створили в кінці 14 століття до нашої ери (у середині бронзового віку). Його знайшли під час розкопок між Нюрнбергом і Штутгартом.

Меч з восьмикутним руківʼям знайшли в могилі, де були поховані троє людей — чоловік, жінка і хлопчик.

«Меч і поховання ще потрібно дослідити, щоб наші археологи могли точніше класифікувати цю знахідку. Але вже зараз можна сказати, що ступінь збереження надзвичайний. Така знахідка — велика рідкість», — зазначив голова Державного офісу Баварії зі збереження історичних пам’яток, професор Матіас Пфейл.