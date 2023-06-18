Велика Британія підсилить кіберзахист України — на це виділять понад $20 мільйонів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash / Jefferson Santos
Велика Британія заявила, що розширить свою програму допомоги кіберзахисту України, пише Reuters.
У британському уряді зазначили, що виділять £16 мільйонів ($20,5 мільйона), а ще £9 мільйонів ($11 мільйонів) можуть у майбутньому надати союзники.
Минулого року Лондон уже виділив на кіберзахист України £6,35 мільйона ($8,14 мільйона). Новий транш, заявили в Лондоні, дозволить Україні краще захистити свою критично важливу інфраструктуру від руйнівних атак росії.
«Жахливі атаки росії на Україну не обмежуються їхнім варварським вторгненням на землі, але також передбачають спроби атакувати їхню кіберінфраструктуру, яка надає мирним українцям життєво важливі послуги — від банківських послуг до енергопостачання», — нагадав прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
- У листопаді 2022 року начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк повідомляв, що росія здійснює по 10 кібератак на стратегічні обʼєкти України щодня.
- Деякі кібератаки росії на українську інфраструктуру можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини. Українські посадовці збирають докази кібератак, повʼязаних із військовими ударами рф, і діляться цією інформацією з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.