Росія втратила ще 650 окупантів вбитими
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російська армія протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десять одиниць артилерії та два гелікоптери. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Також російські війська втрачають на війні техніку:
- танки — 3 984 (+7 за вчора);
- бойові броньовані машини — 7729 (+23);
- артилерійські системи — 3 847 (+13);
- реактивні системи залпового вогню — 610 (+1);
- засоби протиповітряної оборони — 364;
- літаки — 314;
- гелікоптери — 304 (+2);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 371 (+7);
- крилаті ракети — 1 211;
- кораблі й катери — 18;
- автомобільну техніку та автоцистерни — 6 571 (+14);
- спеціальну техніку — 522 (+2).
Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.