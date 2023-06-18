Новини

Росія втратила ще 650 окупантів вбитими

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Російська армія протягом 17 червня втратила 650 військових, сім танків, понад десять одиниць артилерії та два гелікоптери. Від початку повномасштабної війни в Україні знищено майже 220 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

Україна не розголошує дані про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.