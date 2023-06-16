Японія вперше за понад 100 років підвищила вік згоди на секс

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Парламент Японії ухвалив законопроєкт, який підвищує вік згоди на секс із 13 до 16 років. Це сталося вперше з 1907 року.

Про це пише The Guardian.

У новому законі є виняток — підлітків не будуть карати за секс, якщо різниця у віці партнерів становить не більше за пʼять років, і їм обом виповнилося 13 років.

Також криміналізували вуаєризм і вирішили переглянути низку виправдувальних вироків у справах про зґвалтування.

Згідно з попереднім законом прокурори мали довести, що жертви були недієздатними через насильство та залякування. Критики стверджували, що ця вимога фактично звинувачувала жертв у недостатньому опорі агресору.

Натомість новий закон містить умови, через які можна притягнути до відповідальності за зґвалтування. Зокрема, якщо жертви перебували в стані алкогольного або наркотичного спʼяніння, були налякані або якщо злочинці використовували свій соціальний статус, щоб впливати на жертву.

Згідно із законопроєктом, людям, які залякують, спокушають або обіцяють гроші дітям, щоб примусити їх зустрітися з сексуальною метою, загрожує тюремне увʼязнення на строк до року або штраф 500 000 єн ($3 500). А термін давності і термін подачі заяви про зґвалтування подовжили з 10 до 15 років.