Уряд виділив 980 мільйонів гривень на відбудову житла, що постраждало від підриву Каховської ГЕС
- Автор:
- Софія Телішевська
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Стас Козлюк / «Бабель»
Уряд виділив 980 мільйонів гривень на відбудову пошкодженого та зруйнованого житла, що постраждало від підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Міністерство відновлення.
Кошти підуть на проведення технічного обстеження, розробку проєктно-кошторисної документації та надання грошової допомоги тим, чиє житло було пошкоджене або знищене.
- Уряд України також надасть одноразову державну допомогу постраждалим від повені в розмірі 5 тисяч гривень на людину. Крім того, за спільною домовленістю з партнерами всім постраждалим буде виплачена додаткова фінансова допомога від Міжнародної організації з міграції ООН. Вона становитиме 6 600 гривень на людину.