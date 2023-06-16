Уряд виділив 980 мільйонів гривень на відбудову житла, що постраждало від підриву Каховської ГЕС

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Стас Козлюк / «Бабель»

Уряд виділив 980 мільйонів гривень на відбудову пошкодженого та зруйнованого житла, що постраждало від підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

Кошти підуть на проведення технічного обстеження, розробку проєктно-кошторисної документації та надання грошової допомоги тим, чиє житло було пошкоджене або знищене.