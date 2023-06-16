«Політтехнолог» з каналів Медведчука Михайло Шпір заочно отримав 10 років вʼязниці. Він закликав «демонтувати» Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Суд заочно засудив до 10 років тюрми «експерта» з телеканалів Віктора Медведчука Михайла Шпіра, який закликав до «демонтажу» України.
Про це Служба безпеки України повідомила 16 червня.
Шпіра визнали винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, порушенні рівноправності людей і поширенні символіки тоталітарних режимів.
«Експерт» вихваляв політику росії та виправдовував тимчасову окупацію України, також він агітував до фізичної розправи над українськими військовими і дискредитував одну з релігійних конфесій.
До початку повномасштабного вторгнення чоловік регулярно виступав в ефірах «медіахолдингу Медведчука» та позиціонував себе як «експерт».
Ще у 2020 році Шпір втік до Москви, а після 24 лютого 2022 року був одним із перших пропагандистів Кремля, який підтримав дії росії.