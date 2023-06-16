«Голос Америки» звільнив російського пропагандиста Гаррі Княгницького

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«Голос Америки» відмовився продовжувати контракт із російським пропагандистом, колишнім кореспондентом російського телеканалу НТВ Гаррі Княгницьким.

Про це стало відомо з відповіді на запит «Детектора медіа».

Гаррі Княгницький почав працювати в «Голосі Америки» торік восени. Співробітники редакції зверталися спочатку до свого менеджменту, а потім до американських конгресменів з вимогою переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки — Дарʼї Давидової. Їй колеги закидали легітимізацію анексії Криму.

Після перевірки «Голос Америки» продовжив контракт із Давидовою, а з Княгницьким — ні. Їх обох відсторонили від роботи 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення.