«Голос Америки» звільнив російського пропагандиста Гаррі Княгницького
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Голос Америки» відмовився продовжувати контракт із російським пропагандистом, колишнім кореспондентом російського телеканалу НТВ Гаррі Княгницьким.
Про це стало відомо з відповіді на запит «Детектора медіа».
Гаррі Княгницький почав працювати в «Голосі Америки» торік восени. Співробітники редакції зверталися спочатку до свого менеджменту, а потім до американських конгресменів з вимогою переглянути призначення Княгницького та ще однієї журналістки — Дарʼї Давидової. Їй колеги закидали легітимізацію анексії Криму.
Після перевірки «Голос Америки» продовжив контракт із Давидовою, а з Княгницьким — ні. Їх обох відсторонили від роботи 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення.
- Колишній військовий кореспондент Гаррі Княгницький роками створював фейки про «геноцид жителів Донбасу» на замовлення підсанкційного держканалу НТВ і називав український уряд «київським режимом». Також він встиг попрацювати на нью-йоркську редакцію російського телеканалу RTVI. Там він теж виправдовував агресію росії проти України.
- Давидова займалась розповсюдженням дезінформації та виправдовувала окупацію Криму.