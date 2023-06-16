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Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів, 10 ворожих танків і 24 БпЛА

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони за минулу добу знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила вбитими 218 500 своїх солдатів у війні проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.