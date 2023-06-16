Сили оборони за добу ліквідували 590 окупантів, 10 ворожих танків і 24 БпЛА

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Getty Images / «Бабель»

Сили оборони за минулу добу знищили приблизно 590 російських окупантів. Загалом від 24 лютого 2022 року росія втратила вбитими 218 500 своїх солдатів у війні проти України.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також російські війська втрачають на війні техніку:

танки — 3 965 (+10 за вчора);

бойові броньовані машини — 7 683 (+16);

артилерійські системи — 3 812 (+19);

реактивні системи залпового вогню — 606 (+2);

засоби протиповітряної оборони — 364;

літаки — 314;

гелікоптери — 301;

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 3 357 (+24);

крилаті ракети — 1 199;

кораблі й катери — 18;

автомобільну техніку та автоцистерни — 6 519 (+13);

спеціальну техніку — 519.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військових. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.