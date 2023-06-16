Машину польських прикордонників обстріляли з території Білорусі

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МВС

У польській прикордонній службі заявили, що кілька днів тому з білоруського боку в них вперше стріляли та поцілили в машину.

Про це повідомляє польський медіаресурс RMF 24.

Під обстріл потрапила автівка з польськими прикордонниками, зокрема серед них були двоє офіцерів. Поки не відомо, хто і з чого стріляв, але зафіксовано «обʼєкт», який з великою силою ударив машину.

Про цю подію депутатам Сейму розповів керівник прикордонної служби.

«В автомобілі перебувало двоє офіцерів, їхнє життя та здоровʼя були під загрозою», — зазначив полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк.

За його словами, майже щодня в бік польських патрулів летить каміння.