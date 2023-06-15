Палеонтологи знайшли скамʼянілості ящірки розміром із людську руку

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Kailah Thorn, Katrina Kenny/AAP

Палеонтологи знайшли скамʼянілості ящірки, яка приблизно в тисячу разів більша за своїх сучасних родичів. Вона жила на Землі близько 50 тисяч років тому.

Про це пише The Guardian.

Офіційна назва цієї тварини — Tiliqua frangens, або скорочено Frangens. Ось як вона виглядала:

Kailah Thorn, Katrina Kenny/AAP

Ця тварина була схожа на велетенських ящірок або синьоязикого сцинка, які існують і зараз. Вона мала потужне тіло з товстою шипованою бронею.

Науковці дізналися про існування Frangens завдяки кісткам, знайденим у Веллінгтонських печерах у Новому Південному Уельсі, і скам’янілостям, що зберігаються в музеях Австралії.