Палеонтологи знайшли скамʼянілості ящірки розміром із людську руку
- Автор:
- Анна Холоднова
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Kailah Thorn, Katrina Kenny/AAP
Палеонтологи знайшли скамʼянілості ящірки, яка приблизно в тисячу разів більша за своїх сучасних родичів. Вона жила на Землі близько 50 тисяч років тому.
Про це пише The Guardian.
Офіційна назва цієї тварини — Tiliqua frangens, або скорочено Frangens. Ось як вона виглядала:
Ця тварина була схожа на велетенських ящірок або синьоязикого сцинка, які існують і зараз. Вона мала потужне тіло з товстою шипованою бронею.
Науковці дізналися про існування Frangens завдяки кісткам, знайденим у Веллінгтонських печерах у Новому Південному Уельсі, і скам’янілостям, що зберігаються в музеях Австралії.
- У січні в Китаї виявили повний скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра. Тварина жила близько 120 мільйонів років тому, під час крейдяного періоду.