Голова Пентагону: Росія показує одну й ту ж підбиту українську техніку з різних ракурсів по тисячі разів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters / «Бабель»
Після засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна втрачає військову техніку під час наступальних дій, проте вона має достатньо сил і засобів, щоб продовжувати боротьбу.
За його словами, російські окупанти показують у медіа одні й ті самі пʼять одиниць військової техніки «по тисячі разів з десяти різних кутів».
Водночас Остін зазначив, що в України є можливість відновлювати пошкоджену техніку і повертати її на поле бою. Разом з цим він наголосив на важливості продовжувати допомагати українським військовим.
- 6 червня Міноборони росії опублікувало відео знищення української сільгосптехніки, видавши її за танки Leopard. На кадрах було чітко видно великі колеса з дисками світлого кольору. Найімовірніше, росіяни знищили комбайни марки John Deere.
- Згодом росіяни стверджували, що протягом дня знищили 28 танків, серед яких було вісім Leopard, три колісні легкі танки АМХ-10 і 109 бойових броньованих машин. Жодних підтверджень цьому вони не надали, але 8 червня в соцмережах зʼявилися відео та фото знищеної української техніки під час штурму на Запоріжжі. OSINT-спільнота, зокрема українська, підтвердила знищення щонайменше одного Leopard 2A4 і пошкодження пʼяти БМП M2 Bradley. Також на кадрах були знищені або пошкоджені М113 і бронемашини MaxxPro.
- Також росіяни публікували відео влучання дрона-камікадзе «Ланцет» у радар IRIS-T, але через обірване відео OSINT-розслідувачі припускали пошкодження радара, а не його знищення.
- Уже 10 і 11 червня в соцмережах почали зʼявлятися нові фото з фронту в Запорізькій області зі знищеною або пошкодженою українською технікою. Ті ж OSINT-розслідувачі нарахували втраченими два танки Leopard 2A6, дві Bradley, ремонтну машину Bergepanzer, кілька MaxxPro і три протимінні машини Leopard 2R, які призначені для «зістригання» мінних полів.