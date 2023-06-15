Голова Пентагону: Росія показує одну й ту ж підбиту українську техніку з різних ракурсів по тисячі разів

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Reuters / «Бабель»

Після засідання у форматі «Рамштайн» міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна втрачає військову техніку під час наступальних дій, проте вона має достатньо сил і засобів, щоб продовжувати боротьбу.

За його словами, російські окупанти показують у медіа одні й ті самі пʼять одиниць військової техніки «по тисячі разів з десяти різних кутів».

Водночас Остін зазначив, що в України є можливість відновлювати пошкоджену техніку і повертати її на поле бою. Разом з цим він наголосив на важливості продовжувати допомагати українським військовим.