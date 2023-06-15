Україна запроваджує транспортний безвіз із Північною Македонією. Що це означає
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Nigel Tadyanehondo / Unsplash
Мінвідновлення повідомило, що відтепер між Україною та Північною Македонією діятиме так званий транспортний безвіз.
Це означає, що скасовуються дозволи про виконання двосторонніх і транзитних перевезень для транспортних засобів стандарту «Євро-3» та вище.
Щоб скористатися транспортним безвізом, українські перевізники повинні мати сертифікат виробника або уповноваженої установи для підтвердження класу екологічності щонайменше «Євро-3».
Водночас Україна та Північна Македонія домовилися вдвічі збільшити квоту дозволів для виконання перевезень до третіх країн на цей та 2014 рік. Їх можна використовувати у прямому і зворотному напрямках. Такі дозволи дійсні для транспорту будь-якої категорії екологічності.
- Україна також має транспортний безвіз із Європейським Союзом, який продовжили до червня 2024 року.
- Наразі ЄС запровадив безвізовий режим із 61 країною, що не входить до блоку. 25 країн мають угоди про скасування візового режиму з ЄС, а вісім звільнили від візового режиму після успішного завершення діалогу про лібералізацію візового режиму. Це Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Грузія, Молдова й Україна.
- Водночас ЄС планує переглянути механізм призупинення безвізу. Його мета — зробити можливим тимчасове призупинення безвізового режиму в разі раптового та значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки.