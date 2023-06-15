На супутнику Сатурну знайшли ключову складову, необхідну для виникнення життя

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NASA

На супутнику Сатурну Енцеладі знайдено ключову хімічну структуру життя. У солоних частках льоду, які вилітають у космос з тріщин на поверхні супутника, виявили форфор.

Про це пише CNN.

Учені використовували дані місії NASA Cassini, яка вивчала Сатурн та його супутники між 2004 по 2017 роками. Космічний апарат багато разів пролетів крізь шлейфи Енцеладу і кільця Сатурну — там аналізатор космічного пилу Cassini виявив мінерали й органічні сполуки, необхідні для життя.

Раніше в частинках льоду з Енцеладу дослідники виявили сліди сполук натрію, калію, хлору і карбонатів. Тепер у цьому переліку є форфор.

«Фосфор у формі фосфатів життєво важливий для всього життя на Землі. Він необхідний, наприклад, для створення ДНК і РНК, клітинних мембран і АТФ. Життя, яке ми знаємо, просто не існувало б без фосфатів», — сказав автор дослідження, професор планетарних наук у Вільному університеті Берліну, доктор Франк Постберг.

Уперше фосфор виявили в океані за межами Землі. Дослідники також визначили, що концентрація фосфату на Енцеладі у 100 разів і, можливо, до тисячі разів вища, ніж в океанах Землі.

На думку науковців, виявлення фосфору та інших органічних сполук в океані Енцеладу свідчить про те, що він може бути придатним для життя.