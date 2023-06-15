Twitter виселяють з офісу через несплату оренди

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Компанію Twitter за рішенням суду виселяють з офісу в Боулдері (штат Колорадо) через заборгованість перед орендодавцем.

Про це пише TechCrunch.

Twitter видав орендодавцю у лютому 2020 року акредитив на $968 тисяч. Однак ці гроші закінчилися в березні 2023 року, після чого платежів від компанії за оренду не надходило. Орендодавець у травні подав до суду, і суддя постановив виселити Twitter з офісу до кінця липня.