Twitter виселяють з офісу через несплату оренди
- Автор:
- Ліза Бровко
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Компанію Twitter за рішенням суду виселяють з офісу в Боулдері (штат Колорадо) через заборгованість перед орендодавцем.
Про це пише TechCrunch.
Twitter видав орендодавцю у лютому 2020 року акредитив на $968 тисяч. Однак ці гроші закінчилися в березні 2023 року, після чого платежів від компанії за оренду не надходило. Орендодавець у травні подав до суду, і суддя постановив виселити Twitter з офісу до кінця липня.
- Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень і надання інших послуг. The Wall Street Journal писав, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.
- У січні 2023 року компанія виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско.
- У квітні колишній генеральний директор Twitter Параг Агравал і двоє інших топменеджерів почали судитися з медіакомпанію через те, що вона не відшкодувала їм понад мільйон доларів особистих судових витрат.
- Днями група музичних видавців зі США подала до суду на Twitter. Вони стверджують, що платформа дозволила порушити авторські права на майже 1 700 пісень. Національна асоціація музичних видавців (NMPA) вимагає відшкодувати понад $250 мільйонів. У позові, поданому до Федерального окружного суду Нешвілла, NMPA стверджує, що Twitter «дозволяє та заохочує порушення», щоб отримати прибуток.