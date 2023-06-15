На Twitter подали до суду через порушення авторських прав на майже 1 700 пісень

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Група музичних видавців зі США подала до суду на Twitter. Вони стверджують, що платформа дозволила порушити авторські права на майже 1 700 пісень.

Про це пише BBC.

Національна асоціація музичних видавців (NMPA) вимагає відшкодувати понад $250 мільйонів. У позові, поданому до Федерального окружного суду Нешвілла, NMPA стверджує, що Twitter «дозволяє та заохочує порушення», щоб отримати прибуток.

У ньому також йдеться, що ситуація не покращилася після того, як Ілон Маск купив компанію.

NMPA, яка представляє низку компаній, зокрема Sony Music Publishing, BMG Rights Management і Universal Music Publishing Group, заявила, що Twitter продовжує «отримувати величезні прибутки від доступної неліцензійної музики без сплати необхідних ліцензійних зборів за неї». На думку представників асоціації, такі порушення надали Twitter «несправедливу перевагу» перед конкурентами (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube і Snapchat), які платять за ліцензії на музику.

«Twitter стоїть окремо як найбільша платформа соціальних медіа, що повністю відмовилася ліцензувати мільйони пісень у своєму сервісі», — заявив президент NMPA Девід Ізраїліт.

NMPA наголошує, що зміна власника Twitter у жовтні 2022 року не призвела до покращення політики щодо авторських прав.

«Навпаки, у внутрішніх справах Twitter щодо питань, які стосуються цієї справи, панує хаос», — додали в організації.