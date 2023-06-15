НАБУ оголосило в розшук колишню нардепку Наталію Королевську

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Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку фракції «Опозиційна платформа — За життя» Наталію Королевську.

Її підозрюють у недостовірному декларуванні. У лютому 2023 року Королевська отримала підозру, адже не задекларувала майна на понад 4,3 мільйона гривень. Вона не вказала в декларації за 2020 рік дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно в росіїї: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га.