Данія та Норвегія передадуть Україні нову партію артснарядів

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Данія у співпраці з Норвегією передасть Україні 9 тисяч артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє Міноборони Данії.

За інформацією Міноборони, Норвегія передасть саме снаряди, а Данія — заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки.

Крім того, Норвегія окремо передає Україні 7 тисяч боєприпасів із власних запасів — вони вже прямують до України.

«Україна все ще має нагальну потребу в боєприпасах. Данія, разом з іншими країнами ЄС і НАТО, перебуває в процесі узгодження низки різних заходів. Разом із Норвегією ми можемо відправити понад 9 тисяч артилерійських снарядів у повному комплекті протягом короткого проміжку часу», — заявив виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

За словами чиновників Пентагону, українські війська використовують понад 90 тисяч снарядів калібру 155 мм на місяць. В середині липня минулого року під час активних боїв британський аналітичний центр Royal United Services Institute підрахував, що в середньому росіяни вистрілюють по 20 тисяч снарядів на добу, Україна — лише 6 тисяч. І це йдеться тільки про ствольну артилерію.