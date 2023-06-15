Росія розпочала суд над полоненими «азовцями». Їм загрожує від 15 років увʼязнення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
У росії 14 червня розпочався суд над 22 полоненими «азовцями», які захищали Маріуполь і потрапили в полон у травні 2022 року.
Про це повідомляє АР.
Якщо їх визнають винними, «азовцям» загрожує покарання від 15 років до довічного увʼязнення.
З 24 людей, яким були висунуті звинувачення, двох обміняли на російських військовополонених. З решти 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім — жінки, що, готували їжу для батальйону «Азов».
- Маріуполь російські війська оточили в перші дні повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Окупанти обстрілювали місто з усіх видів зброї. Від початку березня він перебував у блокаді, а з другої половини травня — в повній окупації. Оборона міста тривала 86 днів.
- Завод «Азовсталь» був останнім обʼєктом у Маріуполі, який утримували українські військові. Там були бійці Національної гвардії, зокрема полку «Азов», співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники й поліцейські. У бомбосховищах заводу станом на початок травня також були сотні цивільних.
- У ніч проти 17 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про початок операції з порятунку захисників Маріуполя. Україна досі продовжує роботу зі звільнення з полону захисників Маріуполя. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у травні 2023 року повідомив, що приблизно 2,5 тисячі людей вийшли з «Азовсталі», і понад 500 уже повернулися з російського полону.