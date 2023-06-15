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Сили оборони за добу знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків і вертоліт

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Від початку широкомасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області в напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновоселівський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).