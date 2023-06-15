Сили оборони за добу знищили 580 окупантів, 12 ворожих танків і вертоліт

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Від початку широкомасштабної війни з Україною російська армія втратила близько 217 910 військових. За минулу добу оборонці ліквідували близько 580 окупантів, 12 ворожих танків, вертоліт і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати:

особового складу — близько 217 910 (+580) осіб ліквідовано;

танків — 3 955 (+12);

бойових броньованих машин — 7 667 (+14);

артилерійських систем — 3 793 (+10);

РСЗВ — 604 (+1);

засобів ППО — 364;

літаків — 314;

гелікоптерів — 301;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 333 (+9);

крилатих ракет — 1 199 (+3);

кораблів / катерів — 18;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 506 (+24);

спеціальної техніки — 519 (+3).

Збройні сили України продовжують наступ у Запорізькій області в напрямку Бердянська. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, на Бердянському напрямку тривають бої в районі Макарівки (Великоновоселівський район), а також біля Новоданилівки та Новопокровки (Пологівський район).