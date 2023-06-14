Фонд «Повернись живим» за 2022 рік зібрав 5,7 мільярда гривень для потреб армії

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Getty Images / «Бабель»

У 2022 році фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» отримав 1,7 мільйона донатів на суму 5,7 мільярда гривень.

Про це йдеться у звіті «Повернись живим».

Основними жертводавцями фонду як в Україні, так і за кордоном були фізичні особи — 68%.

25% жертводавців — юридичні особи;

7% — підприємці.

Найбільша сума, яку задонатили одним платежем, — $4 мільйони від спільноти UkraineDAO. У Bitcoin (BTC) фонд отримав еквівалент $21,8 мільйона, у Ethereum (ETH) — еквівалент $6,5 мільйона. У стейблкоїнах баланс коштів на момент публікації звіту становить $2,4 мільйона.