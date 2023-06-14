ООН: Кількість вимушено переміщених людей у світі досягла рекордних 110 мільйонів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Oleg Nikolenko
Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що кількість вимушено переміщених людей в усьому світі зросла до рекордних 110 мільйонів людей.
Про це повідомляє Reuters.
Згідно зі звітом Управління верховного комісара ООН у справах біженців, збільшення ВПЛ приблизно на 19 мільйонів є найбільшим річним стрибком за всю історію.
Гранді назвав цю ситуацію «обвинувальним вироком».
«Ми живемо в дуже поляризованому світі, де міжнародна напруженість вливається в гуманітарні питання», — наголосив він.
Зазначається, що протягом двох десятиліть до початку громадянської війни в Сирії у 2011 році глобальний рівень вимушено переміщених людей був «стабільним» становив близько 40 мільйонів біженців.
Нині у світі більш ніж одна людина з кожних 74 вважається вимушено переміщеною.
Гранді заявив, що причинами зростання цього показника є конфлікти, переслідування, дискримінація, насильство та зміна клімату.