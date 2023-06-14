У Луврі вперше презентували стародавні ікони з Музею Ханенків
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство культури України / Facebook
У паризькому Луврі відкрилася виставка «Біля витоків сакрального образа. Ікони з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві». У музеї виставили пʼять із 16 творів, які раніше привезли у Францію.
Про це повідомили у Міністерстві культури України.
Відвідувачі Лувру можуть побачити чотири енкаустичні ікони на дереві VI та VII століть, які походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай, та константинопольську мікромозаїчну ікону кінця XIII — початку XIV століття, оздоблену унікальним золотарським обрамленням.
- Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків зберігає близько 25 000 творів античного, візантійського, європейського та азійського мистецтв. Богдан та Варвара Ханенки — видатні українські колекціонери та благодійники кінця XIX — початку XX століття.
- Святий Іоанн Хреститель, Богородиця з Дитям, Святі Сергій і Вакх та Святі Платон і Гликерія — чотири ікони з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві датуються VI—VII століттям. Вони походять із монастиря Святої Катерини на горі Синай та зберігаються поза межами Єгипту.
- Ікона з мікромозаїки з зображенням Святого Миколая належить до періоду Візантійської імперії кінця XIII — початку XIV століття. Ця коштовна ікона є винятковим зразком особливо делікатної техніки, яку майстерні Константинополя (сучасне турецьке місто Стамбул) почали застосовувати у другій половині XII століття. Дотепер збереглося лише близько 50 екземплярів, серед яких два — у Луврі.