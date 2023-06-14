У Запорізькій області поранено соратника Кадирова, який керував штурмом «Азовсталі»

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На окупованій частині Запорізької області поранено депутата Держдуми рф, соратника Рамзана Кадирова Адама Делімханова, який керував «кадировцями» під час штруму «Азовсталі».

Інформацію про його поранення підтвердили у Держдумі. Перед цим Telegram-канали писали про нібито смерть Делімханова в окупованому Приморську Запорізької області.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров попросив українську розвідку надати інформацію про те, куди був удар, щоб він зміг знайти Делімханова, адже сам ніяк не може на нього вийти.

Пізніше Кадиров уже заявив, що його права рука Делімханов «живий і навіть не поранений».