Google запускає нові функції на основі штучного інтелекту. Вони підвищать ефективність реклами

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Reuters / «Бабель»

Компанія Google запускає дві нові функції на основі штучного інтелекту для рекламодавців. Вони допоможуть знайти найкращі місця для розміщення реклами у сервісах Google.

Про це пише Reuters.

Одна з нових функцій називається Demand Gen. Вона використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця в кількох сервісах: Gmail, канал YouTube і Shorts.

Друга нова функція за допомогою штучного інтелекту шукатиме найкращі місця розміщення реклами, щоб збільшити кількість переглядів відео бренду.

Ранні тести компанії виявили, що за допомогою нового інструменту бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео.