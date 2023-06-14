Google запускає нові функції на основі штучного інтелекту. Вони підвищать ефективність реклами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters / «Бабель»
Компанія Google запускає дві нові функції на основі штучного інтелекту для рекламодавців. Вони допоможуть знайти найкращі місця для розміщення реклами у сервісах Google.
Про це пише Reuters.
Одна з нових функцій називається Demand Gen. Вона використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця в кількох сервісах: Gmail, канал YouTube і Shorts.
Друга нова функція за допомогою штучного інтелекту шукатиме найкращі місця розміщення реклами, щоб збільшити кількість переглядів відео бренду.
Ранні тести компанії виявили, що за допомогою нового інструменту бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео.
- Раніше компанія Google випустила новий експериментальний інструмент штучного інтелекту — MusicLM. Він перетворює текстові описи на музику, але поки що на рівні експерименту — через етичні проблеми, повʼязані з можливими порушеннями авторського права.
- Також Google оголосила про запуск наступного покоління власної великої мовної моделі PaLM 2, яка ляже в основу оновленого чат-бота Bard і функціонуватиме як базова технологія для більшості нових функцій штучного інтелекту.