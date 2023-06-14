У Кривому Розі кількість загиблих через російську ракетну атаку збільшилася до 12

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Стас Козлюк / «Бабель»

У Кривому Розі через ракетну атаку, яку росіяни здійснили 13 червня, загинула ще одна людина. Вночі проти 14 червня 67-річний чоловік помер від отриманих опіків.

Про це повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Роботи з ліквідації наслідків удару тривають. Постраждалим надають необхідну допомогу, на місці працюють усі служби, 40 бригад комунальників.

За даними МВС, лише в одному будинку знищено 80 квартир, в яких зареєстровані 105 людей. Пошкодження отримали 68 будівель, серед них і навчальні заклади.