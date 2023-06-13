Росія не дала ООН гарантій безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Херсонщини
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Стас Козлюк / «Бабель»
Росія не надала Організації Обʼєднаних Націй гарантії безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, зокрема до Олешок.
Про це ідеться в заяві організації від 13 червня.
Ці гарантії необхідні для безпеки команди ООН, а не для того, щоб створювати додаткові ризики для людей, яким збираються допомогти.
Організація Обʼєднаних Націй заявила, що має човни, запаси й персонал, готовий до роботи, вона продовжить надавати допомогу на неокупованих територіях.
- 8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. Підрозділи ООН вирушать і до тимчасово окупованих територій, щойно росія надасть доступ і гарантії безпеки.
- 10 червня президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні організації: «Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя у глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові субʼєкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю — вона їх заохочує». В інтервʼю німецькій газеті Bild Зеленський заявляв, що міжнародні організації не їдуть на постраждалі території, «адже це не їхній мандат».