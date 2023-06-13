Росія не дала ООН гарантій безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Херсонщини

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Стас Козлюк / «Бабель»

Росія не надала Організації Обʼєднаних Націй гарантії безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра, зокрема до Олешок.

Про це ідеться в заяві організації від 13 червня.

Ці гарантії необхідні для безпеки команди ООН, а не для того, щоб створювати додаткові ризики для людей, яким збираються допомогти.

Організація Обʼєднаних Націй заявила, що має човни, запаси й персонал, готовий до роботи, вона продовжить надавати допомогу на неокупованих територіях.