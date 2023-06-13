Нігерійська шеф-кухарка встановила світовий рекорд — вона готувала майже 100 годин поспіль

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Книга рекордів Гіннеса підтвердила рекорд нігерійської шеф-кухарки з безперервного приготування їжі.

27-річна Хільда Бачі готувала 100 годин, і щогодини їй давали пʼятихвилинну перерву. Однак Книга рекордів Гіннеса зафіксувала її рекорд у 93 години 11 хвилин, скоротивши загальний час на сім годин за одну тривалішу перерву.

За цей час жінка приготувала понад 100 різних страв, переважно нігерійських: різні види рису та пасти, а також акараже — популярну вуличну їжу з обсмажених у фритюрі бобів. Частування роздали запрошеним гостям.

Бачі дозволялося користуватися одним помічником за раз, а також користуватися туалетом і спати лише під час перерв.

Після свого кулінарного марафону вона розповіла про те, що її мотивувало: «Я просто знала, що мені потрібно зробити щось незвичайне, щоб поставити себе на карту, уявити Нігерію на карті, поставити молодих африканських жінок на карту».

Бачі мала видимі ознаки фізичного навантаження, їй прикладали до голови холодні компреси, а під час перерв робили масаж ніг. Медичний помічник також перевірив її життєві показники.