Німеччина збільшить постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв наростити постачання Україні відремонтованих танків Leopard 1 A5 на тлі останніх повідомлень про втрату на фронті кількох танків Leopard 2.

«Ми не зможемо замінити кожен танк, який наразі вийшов із ладу. Але те, що ми робимо... з липня ми продовжимо постачання відремонтованих танків Leopard 1 A5, які пройшли ремонт, і до кінця року їх буде понад 100. Танки, як і раніше, будуть», — сказав Пісторіус в ефірі німецького телеканала RTL.

У лютому Берлін схвалював для України поставку 88 танків Leopard 1.