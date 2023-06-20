«Фармак» підтримав ініціативу «Безпечна освіта» і допомагає облаштувати укриття в школах. Як подати заявку

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Від початку повномасштабної війни від російських бомбардувань та обстрілів постраждали 3 290 закладів освіти, 262 з них зруйновані повністю. Найбільше — у прифронтових областях.

Благодійний фонд KSE Foundation разом із Міністерством освіти та науки України створили проєкт «Безпечна освіта». Мета — облаштувати 300 сучасних укриттів для українських шкіл.

До ініціативи, зокрема, долучився «Фармак». Компанія вже виділила мільйон гривень на сучасні комфортні укриття в Заводському ліцеї на Сумщині, Романо-германській гімназії № 123 та спеціалізованій школі «Малятко» в Києві, а також у Немиринецькій школі на Житомирщині.

Заявку на безпечне укриття може подати будь-яка школа. З усіх навчальних закладів обирають ті, що найбільше потребують допомоги. За посиланням можна детальніше ознайомитися з проєктом і подати заявку.