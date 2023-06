Сер Пол Маккартні використав штучний інтелект, аби створити останню пісню The Beatles

Новини

Британський співак, один із засновників і учасників рок-гурту The Beatles сер Пол Маккартні заявив, що використовував штучний інтелект, щоб допомогти створити «останню пісню The Beatles».

Про це повідомляє BBC.

Штучний інтелект розділив від піаніно і вилучив голос Джона Леннона зі старої демо, щоб Пол Маккартні міг закінчити пісню. Сер Пол не назвав пісню, але, швидше за все, це композиція Леннона 1978 під назвою Now And Then.

За минулі роки сер Пол неодноразово говорив про бажання закінчити пісню. Трек має вийти наприкінці 2023 року.

«Він [Пітер Джексон] зміг витягнути голос Джона з кострубатого шматочка касети. У нас був голос Джона та піаніно, і він міг розділити їх за допомогою штучного інтелекту», — розповів Маккартні.

Сер Пол отримав демо роком раніше від вдови Леннона, Йоко Оно. Це була одна з кількох пісень на касеті з написом For Paul, яку Леннон записав незадовго до своєї смерті в 1980 році. З оригінальним записом були технічні проблеми, на яких був присутній постійний гул від електрики у квартирі Леннона.

Зародкові треки були здебільшого записані на бумбокс, коли Леннон сидів за піаніно у своїй нью-йоркській квартирі. Продюсер Джефф Лінн підчистив дві з цих пісень – Free As A Bird та Real Love й випустив їх у 1995 та 96 роках, що стало першим «новим» матеріалом Beatles за 25 років.

