В Еквадорі під час похорон жінки зʼясувалось, що вона жива. МОЗ почав розслідування

Новини

«Бабель»

В Еквадорі під час похорон літньої жінки родичі виявили, що вона дихає.

Про це повідомляє BBC.

76-річна Белла Монтойя «померла» минулого тижня після підозри на інсульт. Пані Монтойю помістили в труну на кілька годин, однак потім члени сімʼї побачили, як вона намагається дихати. На відео видно, як вона лежить у відкритій труні і важко дихає, а довкола неї стовпилося кілька людей.

Читайте також: Китай заохочує ховати померлих у морі через нестачу місць на цвинтарях

Жінка зараз знову перебуває у реанімації у тій же лікарні, де лікарі констатували її смерть. Міністерство охорони здоровʼя Еквадору створило комітет для розслідування інциденту. МОЗ заявило, що у жінки сталася кардіореспіраторна зупинка — втрата дихання та роботи серця — і вона не реагувала на спроби реанімації. Черговий лікар і підтвердив її смерть.