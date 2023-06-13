Сили оборони ліквідували російського генерал-майора Сергія Горячова

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Сили оборони під час наступальної операції під Великою Новосілкою ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС рф генерал-майора Сергія Горячова.

Він потрапив під ракетний удар, повідомляють російські військові, які пишуть про події на фронті.

Пропагандисти скаржаться, що 12 червня «весь день йшли важкі бої майже по всій лінії» на сході/півдні, особливо на Времівському виступі на стику Донецької та Запорізької областей.