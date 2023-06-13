За ніч росія випустила по Україні 14 крилатих ракет Х-101/555

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Уночі 13 червня росія здійснила комбіновану атаку на українські міста з застосуванням крилатих ракет авіаційного базування, які запустили стратегічні бомбардувальники з Каспію, а також дронів-камікадзе типу Shahed, повідомив Генштаб.

У Харкові дрони, за інформацією міського голови Ігоря Терехова, атакували обʼєкти цивільної інфраструктури.

Постраждало комунальне підприємство у Київському районі та складське приміщення у Салтівському, де внаслідок вибуху сталася пожежа. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби.

У Кривому Розі росіяни поцілили ракетами у кілька мирних обʼєктів, зокрема у пʼятиповерховий будинок.

«Працюють всі екстрені служби, закінчується гасіння пожеж. Швидка надає допомогу, є постраждалі у вкрай тяжкому стані, ймовірно, є люди під завалами», — повідомив Олександр Вілкул.

Київ також ворог атакував крилатими ракетами Х-101/555.

За інформацією керівника КМВА Сергія Попка, всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва були успішно знищені силами і засобами протиповітряної оборони.

«Наразі інформація щодо жертв чи руйнувань не надходила», — зазначив він.