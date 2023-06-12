WP: США планують переглянути склад Радбезу ООН

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує переглянути склад Ради Безпеки ООН.

Про це пише The Washington Post.

Зараз представниця президента Байдена в ООН Лінда Томас-Грінфілд консультується з дипломатами 193 держав-членів організації щодо потенційного розширення Ради перед щорічною зустріччю світових лідерів у Нью-Йорку восени.

Очікують, що США запропонують додати до Радбезу ООН шість постійних місць без надання цим країнам права вето. Офіційної пропозиції поки немає.

У вересні 2022 року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН Байден заявляв про свою підтримку нових постійних місць у Радбезі, зокрема для країн Африки та Латинської Америки.

«Настав час, щоб ця інституція стала більш інклюзивною», — сказав Байден. Він також закликав інших постійних членів Ради Безпеки обмежити використання свого права вето «рідкісними, надзвичайними ситуаціями».

Високопоставлений американський чиновник сказав WP, що США намагається «сформувати певний консенсус щодо розумної, надійної пропозиції, яка насправді може досягти успіху та досягти реформ».

Вашингтон також сигналізував про підтримку кандидатур Німеччини, Японії та Індії як постійних членів, кажуть співрозмовники WP. Тим часом Франція та Британія виступили за постійні місця для Німеччини, Японії та Індії, а також Бразилії та принаймні однієї африканської країни.