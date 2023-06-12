Генпрокуратура Литви розслідуватиме діяльність російських пропагандистів Соловйова, Скабеєвої та Красовського

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Катерина Бандус / «Бабель»

Генеральна прокуратура Литви вирішила провести розслідування щодо діяльності російських пропагандистів Володимира Соловйова, Ольги Скабеєвої та Антона Красовського.

Про це пише Delfi.

Раніше голова парламентського Комітету з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до генерального прокурора Литви Ніди Ґрунскене. Він просив розпочати розслідування проти Соловйова, Скабеєвої та Красовського за підбурювання до військових злочинів і до злочинів проти людства.

Це питання розглядатимуть у межах ширшого досудового розслідування — зокрема, щодо можливої незаконної депортації українських дітей до Білорусі. Генпрокуратура Литви 12 червня порушила справу за запитом голови МЗС Габріеліуса Ландсберга. Він просив оцінити інформацію від лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської про незаконне переміщення українських дітей до Білорусі та ролі представників білоруської влади в сприянні цим злочинам.