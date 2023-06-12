Через виверження найактивнішого вулкана на Філіппінах евакуювали понад десять тисяч мешканців острова
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- Ліза Бровко
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Getty Images / CHARISM SAYAT / Contributor
Найактивніший вулкан на Філіппінах Маунт-Майон почав викидати лаву та сірчаний газ, через це з південного сходу головного острова країни евакуювали майже 13 тисяч людей.
Про це пише CNN.
Філіппінський інститут вулканології та сейсмології рекомендував евакуюватися всім, хто перебуває в радіусі шести кілометрів від вулкана, тому що існує небезпека каменепадів, зсувів і сходження лави до поселень. Рівень тривоги на острові досяг максимальної позначки — 5.
Сейсмологи попереджають, що «небезпечне виверження можливе протягом тижнів чи днів». Зараз тривають вулканічні землетруси й каменепади.
Філіппінська влада також евакуювала 10 тисяч сільськогосподарських тварин, зокрема корів, кіз і свиней, до притулків за межами небезпечної зони.
Востаннє Маунт-Майон активно вивергався у 2018 році, коли довелося відселяти від нього тисячі людей, чиї поселення вкрив товстий шар попелу.